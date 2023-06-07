Подмосковье 07 июня 2023, 17:48 Фестиваль для детей-инвалидов «В будущее без границ» состоялся в Люберцах Финальный концерт / Елена Ташматова

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Ежегодный фестиваль для детей с ОВЗ «В будущее без границ» прошел в Люберцах. В мероприятии приняли участие более 3000 ребят и их родителей из разных регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Абхазии.

Церемонию торжественного открытия фестиваля посетили министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, руководитель Ассоциации родителей детей-инвалидов региона Инна Орлова, а также министр социальных и информационных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

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«Это масштабное мероприятие, которое объединило детей разных стран. Я побывала сегодня на площадках, где проводились мастер-классы, и видела, сколько ярких эмоций вызвал фестиваль у детей. Надеюсь, что с каждым годом география мероприятия будет расширяться», — отметила Болатаева.

«В будущее без границ» неоднократно отмечали на премии губернатора «Наше Подмосковье». Кроме того, проект входил в число лучших инициатив некоммерческих организаций фонда президентских грантов.

Перед началом фестиваля с 1 марта по 30 апреля в онлайн-режиме проходил творческий конкурс. Дети отправляли авторские работы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, чтению стихов, компьютерному коллажу, музыкальному творчеству и хореографии. Участники и победители выступили на сцене мероприятия в Люберцах.

Также на фестиваль приехала жительница Звенигорода Елена Ташматова, мама восьмерых детей. Женщина регулярно участвует в организации праздников и социальных акций для многодетных семей и особенных детей в Подмосковье. Кроме того, Елена возглавляет общественную организацию «Всем добра» и с 2019 года является председателем Комиссии по вопросам здравоохранения, которую основали при ассоциации родителей детей-инвалидов. За реализацию социально значимых проектов женщина получила благодарственное письмо от министра социального развития Людмилы Болатаевой.

«Гости фестиваля поучаствовали в интересных мастер-классах, интерактивных играх, танцевальных и спортивных конкурсах и посмотрели кукольный спектакль. Никого не оставили равнодушными самые яркие и незабываемые выступления особенных ребят», — отметила жительница Звенигорода.

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