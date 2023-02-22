Подмосковье 22 февраля 2023, 15:45 «Особенные» дети из Котельников нарисовали открытки для бойцов СВО

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Мастер-класс провели для детей с особенностями развития в Котельниках. Воспитанники комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» изготовили открытки для бойцов СВО.

Ребята приняли участие в акции «День написания писем для защитников Отечества». Их открытки отправят на передовую.

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«Мы сегодня здесь собрали наших „уникальных“ детей в преддверии 23 Февраля. Мы проводим класс, чтобы ребята своими руками изготовили открытки для наших солдат, которые участвуют в СВО. Думаю, что им будет очень приятно получить открытки», — отметил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

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Под руководством опытных педагогов дети справились с задачей быстро. После завершения мастер-класса глава округа вручил ребятам подарки. Помимо этого, для юных художников подготовили чаепитие с горячими хачапури, фокусы и анимационное шоу воздушных шаров.

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