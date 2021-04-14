«Дача стала народным местом». Названы особенности нового загородного сезона в Подмосковье

Прошлый год убедил жителей Подмосковья в том, что на даче можно не только отдыхать, но и удаленно работать. Это сформировало целый тренд для нового загородного сезона. Как подчеркнул председатель областного Союза дачников Никита Чаплин, на 2021-й можно выделить три главные особенности.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в РИАМО. Чаплин объяснил, что первый тренд нового сезона загородного отдыха в Подмосковье — всесезонность.

Что же изменилось в трендах 2021 года? Если глобально — к дачам повернулись лицом. Дача стала таким народным местом. Прошлый год показал, что жить на даче очень комфортно. Многие заядлые жители Москвы поняли, что намного круче быть там не только летом, но и весну с осенью там провожать Никита Чаплин.

Второй особенностью он назвал высокий спрос на аренду и на покупку загородной недвижимости. Этот тренд появился еще в 2020-м, но сохранился и сегодня. За прошлый сезон, по словам Чаплина, продали даже то, что не удавалось продать в 2018-м и 2019-м.

«Аренда не снижается. Цены на аренду, землю не снижается. То есть то, что выросло в 2020 году, не имеет тенденции к отскоку, мы это видим», — сказал он.

Третья актуальная тема — нехватка мигрантов. Эта особенность тоже перекочевала с прошлого года.

«По мигрантам проблема остается. То есть нехватка рабочих рук в СНТ, на дачах остается», — рассказал председатель областного Союза дачников.

Каким был прошлый дачный сезон?

Никита Чаплин уточнил, что прошлый сезон был специфичным по нескольким причинам.

«Первая — ковид, а вторая — ранняя весна. Если помните, уже к концу февраля прошлого года начало солнышко пригревать, а в марте сошел снег. Все ринулись на дачу, подумали, что в апреле можно сажать помидоры. Но не тут-то было: наступили холода», — отметил он.

Но значимой особенностью стал большой спрос на загородную недвижимость.

Недвижка выросла в цене. В первую очередь, конечно, аренда — резкий спрос на аренду и покупку. <…> Очень активно выиграли на этом собственники загородной недвижимости и риелторы Никита Чаплин.

Важной особенностью дачного сезона прошлого года стала и удаленная работа.

«Многие уехали на дачи и работали с дачи. Это было временем тестирования интернета. У многих были проблемы, был обрыв интернета, связи. Конечно, для нашего региона это тоже было в хорошем смысле вызовом. Мы его преодолели», — рассказал Чаплин.

Кроме того, в прошлом году из-за наплыва дачников стало на 15-20% больше мусора, но в 2021-м проблемы не наблюдается.

«Еще одной важной проблемой (и мы не хотим ее замалчивать) стало отсутствие мигрантов. Работники, которые у многих есть на даче или в СНТ, уехали — их стало меньше. Соответственно, возникло отсутствие помощников по СНТ. И возник рост цены услуг на рабочую силу», — сообщил спикер.

Также он объяснил, что эта тема актуальна для Подмосковья и сегодня. Пока что садоводческим товариществам по-прежнему не хватает наемных рабочих сил.