Особенной девочке в Щелкове подарили щенка корги, о котором она мечтала

Настя из Щелкова с особенностями развития два года мечтала о собаке породы корги, которую впервые увидела в мультике. Она долго готовилась к этому, и вот мечта девочки исполнилась — у ребенка появился четвероногий друг Лелик.

Настя мечтала о таком щенке с тех пор, как посмотрела мультфильм «Королевский корги». Для девочки собака — друг, который никогда не предаст. Ведь самая большая проблема у детей с особенностями— это общение. Чаще всего у них нет друзей, либо их очень мало.

У Насти ДЦП. Ее родители долго не решались завести собаку. Поэтому Настя начала готовиться к судьбоносной встрече, занимаясь с инструктором в реабилитационном центре. За два года она изучила все особенности поведения и воспитания корги.

Мечту Насти помог осуществить депутат Госдумы Александр Толмачев. Парламентарий обратился в службу спасения Щелкова, где есть свой отряд собак. У корги отличный нюх, поэтому их часто помогают в поисках людей.

Лелика нашли в соцсети, а щенок как раз искал хозяйку. Он приехал к Насте из Владимирской области. И вот она — долгожданная встреча. Сложно сказать, кто был больше рад новому другу, Настя или щенок.

«Это самое лучшее желание, которое у меня было», — призналась девочка.

Настя, ее мама и Лелик пополнили клуб владельцев корги. Спасатели подарили все самое необходимое на первое время — игрушки и лежанку. Настя уверена, что станет самой лучшей хозяйкой. А мама верит, что питомец поможет девочке реабилитироваться и будет дополнительно мотивировать ее.