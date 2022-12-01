01 декабря 2022, 19:14
Особая экономическая зона «Дубна» привлекла около 67 миллиардов рублей инвестиций
Особая экономическая зона «Дубна» за 17 лет работы сумела привлечь инвестиции в размере около 67 миллиардов рублей, а также обеспечить работой более 5 тысяч специалистов. Об этом сообщила заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова.
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В ходе форума «Новая экономика», организованного РБК, Юлия Баринова рассказала о создании в Московской области ОЭЗ «Дубна» и об организации работы там сегодня.
Сегодня это зона с общей площадью 279 гектаров и обширной инфраструктурой, насчитывающей более 360 объектов
Юлия Баринова.
Она также отметила, что в Дубне расположен крупнейший в России центр по исследованиям в области ядерной физики и другие высокотехнологичные предприятия.
Всего в регионе насчитывается пять особых экономических зон: «Кашира», «Максимиха», «Исток», «Ступино Квадрат» и «Дубна». ОЭЗ «Дубна» и «Исток» являются площадками технико-внедренческого типа.
В подмосковных ОЭЗ работают различные компании: от производителей стройматериалов до компаний пищевой промышленности. С 2018 года особые экономические зоны Московской области привлекли инвестиции в размере более 80 миллиардов рублей.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Инвестиции
Дубна
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