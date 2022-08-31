Особая экономическая зона «Дубна» примет двух новых резидентов

Экспертный совет при правительстве Подмосковья одобрил инвестипроекты двух будущих резидентов особой экономической зоны «Дубна». Ожидается, что там откроются новые производства. Одно из них будет представлять собой сектор аддитивных технологий, второе — будет разрабатывать программное обеспечение для анализа и контроля подземных коммуникаций.

«В число резидентов подмосковной ОЭЗ „Дубна“ войдут сразу две компании, которые представили свои проекты по созданию новых производств. Совокупный объем инвестиций в два проекта составит почти 143 миллиона рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Из них 127 миллионов рублей направят на формирование аддитивного производства, которое будет располагаться на базе «Центра инновационных аддитивных технологий». Там по технологии 3D-печати будут делать разные детали, а также проводиться технический контроль уже созданной продукции. Ожидается, что все производство, общая площадь которого составит 330 квадратных метров, разместится на площадке ИТЦ «Менделеев», на нем будут трудиться 16 новых сотрудников. Такая продукция может потребоваться крупным предприятиям в разных отраслях.

Еще 15,5 миллиона рублей инвестиций ожидает компания ООО «ГИСПроект». Она будет разрабатывать программное обеспечение, которое понадобится многим предприятиям, работающим с инженерными коммуникациями, водоканалами, градостроительными департаментами, строительными компаниями или архитектурными бюро. В будущем это будет геоинформационная система, при помощи которой можно будет не только проектировать новые коммуникации и сооружения, но и проверять состояние уже действующих. Можно будет увидеть коммуникации в трехмерном изображении, которое получилось в результате их обследования на дефекты. Программа будет не только собирать, но также анализировать и хранить данные.