Подмосковье 28 июля 2023, 10:20 Основы противодействия коррупции начнут изучать в школах Подмосковья с 1 сентября Главное управление региональной безопасности Московской области

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Основы и способы противодействия коррупции будут введены в федеральные общеобразовательные программы с 1 сентября. В Главном управлении региональной безопасности Подмосковья объяснили, что именно будут изучать школьники.

Тема борьбы с коррупцией найдет отражение в таких учебных предметах как обществознание, история и литература. Школьникам расскажут, в чем опасность коррупции, объяснят, как противостоять взяточничеству и злоупотреблению служебным положением.

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В Подмосковье подобную просветительскую работу поддерживают в течение всего года. Недавно прошел конкурс «Дети против коррупции» среди учеников 10-11 классов — победителями стали старшеклассники из трех школ. Проект решено сделать традиционным, приурочив его к Международному дню борьбы с коррупцией, который будет проводиться ежегодно 9 декабря.

Кроме того, в школах Подмосковья уже работают дополнительные программы «Антикоррупционная культура», «Правовой всеобуч», «По жизни честно и достойно», «Введение в юриспруденцию», «Права и обязанности человека» и другие. Все они направлены на повышение правовой грамотности у детей.

Образовательные учреждения Подмосковья продолжают готовить к 1 Сентября. Один из новых образовательных комплексов в этом году заработает в ЖК «Императорские Мытищи». Его назовут в честь летчика-космонавта Валерия Рюмина, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.