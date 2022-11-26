Подмосковье 26 ноября 2022, 14:46 Основные работы по ремонту подземного перехода в Подольске завершили в срок Телеканал "360"

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Капитальный ремонт подземного перехода в Подольске идет в соответствии с планом. Об этом сообщили глава городского округа Дмитрий Жариков и руководитель организации-подрядчика после осмотра объекта.

Жариков отметил, что жители Подольска более 20 лет ждали начала ремонта объекта — с 1990-х годов его законсервировали.

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«Чтобы попасть на другую сторону улицы, нужно сделать огромный крюк или переходить дорогу в неположенном месте», — пояснил он.

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Большую часть работ уже завершили. К 10 декабря будут готовы лестницы. Жариков поручил благоустроить прилегающую к переходу территорию, чтобы у местных жителей не возникало неудобств при использовании обычных маршрутов.

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Строительство объекта выполняется в соответствии с современными требованиями. На нем установили видеонаблюдение по системе «Безопасный регион» и пандусы для маломобильных пешеходов. На территории вокруг перехода появятся урны, скамейка и велодорожка.