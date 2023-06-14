14 июня 2023, 11:00
Губернатор Воробьев назвал основные точки развития для городского округа Пушкинский
Свыше 1,1 тысячи жителей аварийных домов в городском округе Пушкинский расселят в 2023 году. Для них возводят три новостройки. Как подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, вопросы с ветхим жильем, признанным таким до 2017-го, необходимо закрыть во всем регионе к концу года.
В прошлом году в Пушкино расселили 118 жителей аварийных домов. Впереди — завершение первого этапа программы. Этот вопрос Андрей Воробьев поднял на встрече с главой городского округа Максимом Красноцветовым.
«Аварийный фонд, признанный таковым до 2017-го, мы должны расселить в этом году: завершить программу и приступить уже к следующему этапу. Прошу вас своевременно информировать жителей — когда, кто и куда переезжает», — сказал губернатор.
В три новостройки, которые сейчас возводят в округе, переедут жители старых домов, расположенных в микрорайоне Мамонтовка, на улицах Октябрьской и Краснофлотской.
Выполняя ваше поручение, все аварийные дома, признанные такими до 2017-го, к концу 2023-го будут расселены.
Максим Красноцветов
Вместе с тем губернатор отметил, что Максим Красноцветов возглавляет очень важный городской округ.
«Вы возглавляете очень важный муниципалитет со своими проблемами, что, наверное, естественно. Главное другое — то, что задачи и решения, которые жители справедливо ждут, нам удается реализовывать. Это и масштабный ремонт поликлиник, и запуск семи ВЗУ. Расскажите, какие еще запросы есть у жителей», — спросил Воробьев.
Инвестиции и рабочие места
Свыше 15 тысяч новых рабочих мест создадут в городском округе Пушкинский к 2028 году. Это станет возможным благодаря 31 инвестиционному проекту.
«В прошлом году мы реализовывали 31 достаточно масштабный проект. Четыре самых значимых: „ТСК Транссервис“, складской комплекс „Холмогоры“, индустриальный парк "PNK-Пушкино-2" и „Пеликан Market“», — уточнил Красноцветов.
Тепловые сети и водозаборные узлы
В городском округе началась активная фаза капитального ремонта коммунальных сетей.
Стремимся мы к одному результату — чтобы в Красноармейске не было аварий, как той зимой, и чтобы даже в самых небольших населенных пунктах была чистая вода.
Андрей Воробьев
Вскоре водозаборные сооружения реконструируют в городе Пушкино, микрорайонах Клязьма и Кудринка, в поселках Тарасовка, Лесной и Правдинский.
«Большая проблематика с качеством водоснабжения. Вы дали поручение реконструировать ВЗУ. Семь — мы спроектировали», — доложил глава округа.
Он добавил, что в городском округе реализуют и масштабную концессию по модернизации системы теплоснабжения.
Благоустройство
В прошлом году в городском округе обновили Центральный парк, где появились сцена летнего театра, тренажер, современный каток, и реконструировали сквер на Рощинской улице в Ивантеевке.
«Вы поставили задачу — реконструировать Центральный парк. Работы уже завершены. Это большой, значимый проект — почти восемь гектаров», — отметил Красноцветов.
Теперь, по его словам, в планах реконструировать весь центр городского округа. Это Советская площадь, площадь перед зданием администрации и сквер перед ЗАГСом.
«Проект мы закончим в августе — сделаем фонтан, зеленые насаждения, дорожки, освещение», — подытожил глава округа.
Школы и поликлиники
В прошлом году прошел капитальный ремонт школы № 3 в Красноармейске и началось строительство школы для 550 учеников в микрорайоне Заветы Ильича — ее откроют в 2024-м.
Ближайшей осенью в городском округе откроют пристройку к школе № 6 — она рассчитана на 550 мест.
Проходит и масштабный ремонт поликлиник. За предыдущие два года отремонтировали шесть из них, включая детскую в Ивантеевке и женскую консультацию в Пушкино.
Началось строительство новой детской поликлиники в Пушкино, открытие запланировали на 2025 год.
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