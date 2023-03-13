Подмосковье 13 марта 2023, 15:21 Основную питающую линию электропередачи отремонтировали в поселке Алабино

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Надежность электроснабжения абонентов повысили в подмосковном поселке Алабино. Работники компании «Мособлэнерго» провели капитальный ремонт ЛЭП на улице 3-й Санаторный тупик.

Линия питает несколько трансформаторных подстанций поселка Алабино, которые обеспечивают электроэнергией здания на улицах Санаторной, Солнечной и Санаторном тупике. Это более 600 абонентов.

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В Минэнерго Подмосковья уточнили, что программа капитального ремонта не только повышает надежность электроснабжения потребителей, но и влияет на безопасность эксплуатации объектов. В 2023 году в регионе отремонтируют 196 километров воздушных линий электропередачи.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо повысить качество услуг отопления и электричества.