Подмосковье 12 декабря 2022, 10:47 Основную часть бюджета Химок направят на социальную сферу в 2023 году

Читать 360tv в

На очередном заседании совета депутатов городского округа Химки был рассмотрен бюджет на предстоящий год. Основную часть средств выделили на обеспечение социальных нужд горожан, в том числе на развитие сферы образования и медицину.

При формировании бюджета были учтены расходы на исполнение указов президента России Владимира Путина и реализацию четырех национальных проектов: содействие занятости населения, развитие цифровой, культурной и городской среды.

Реклама

В ходе заседания также утвердили присоединение к городскому округу части территории, ранее принадлежавшей Солнечногорску. Депутат Московской областной думы Михаил Раев отметил, что этот вопрос был особенно актуален для жителей присоединенных территорий.

Реклама

Присоединяемая территория Солнечногорска была ближе к микрорайонам Сходня и Подрезково. Соответственно, жители, которые проживали рядом, пользовались социальными объектами Химок. Например, дети ходили в школы нашего городского округа, а поликлиника и больница принимали всех пациентов: и химчан, и солнечногорцев. Михаил Раев

Также муниципальные депутаты обсудили и приняли обновленный устав городского округа. Поправки в документ внесли с учетом всех изменений в региональном и федеральном законодательстве.

«Положительно рассмотрели вопрос о передаче движимого и недвижимого имущества из государственной собственности Московской области в муниципальную. Также были восстановлены права более 300 собственников земельных участков. Это очень большая работа, которая проведена нашими градостроителями», — рассказал председатель совета депутатов Сергей Малиновский.

Заседание муниципального совета проводятся ежемесячно. Как отметил депутат Руслан Шаипов, вместе парламентарии принимают стратегически верные для развития Химок решения, основываясь на мнениях и пожеланиях жителей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».