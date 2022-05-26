Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в Подмосковье

Московской области стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Более 8 тысяч выпускников написали экзамен по выбору — по географии, литературе или химии. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что первые экзамены прошли в штатном режиме, без нарушений.

«Для проведения экзаменов было задействовано 158 пунктов. За порядком следили почти 400 общественных наблюдателей, кроме того, свыше 250 человек подключались в режиме онлайн. Все прошло по плану. Это важный период, ведь от результатов будет завесить возможность поступления в вуз. Я желаю ребятам удачи», — отметила Ирина Каклюгина.

Результаты сегодняшних испытаний будут известны не позднее 10 июня. Всего в экзаменационном периоде примут участие более 35 тысяч человек.

Ранее Андрей Воробьев поручил организовать процесс сдачи ЕГЭ и ОГЭ в Подмосковье на высшем уровне.