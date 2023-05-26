Подмосковье 26 мая 2023, 09:17 Основной период сдачи ЕГЭ начался в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования Московской области

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В Подмосковье началась сдача единого государственного экзамена для выпускников 11-х классов. Более восьми тысяч человек 26 мая напишут ЕГЭ по географии, литературе и физике.

Как рассказали в Минобразования, экзамены проведут в 145 пунктах, которые оборудовали в соответствии со всеми требованиями. За ходом испытания будут следить 408 аккредитованных наблюдателей.

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«Результаты будут известны не позднее 13 июня, с ними можно ознакомиться в своих школах в течение одного дня со дня утверждения результатов. Резервный день по географии и литературе — 23 июня, а по химии — 28-го», — добавили в ведомстве.

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