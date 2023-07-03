Подмосковье 03 июля 2023, 13:25 Основной период проведения ЕГЭ завершился в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования МО

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Основной период проведения ЕГЭ завершился в Подмосковье 1 июля. Более 600 общественных наблюдателей следили за проведением экзаменов онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«Для расширения возможного охвата онлайн-наблюдением через интернет-портал smotriege.ru аудиторий, задействованных на ЕГЭ, было дополнительно открыто 25 филиалов ситуационного центра в муниципальных образованиях и два — на базе региональных вузов», — добавили в пресс-службе.

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Все филиалы исполнительных центров были оборудованы индивидуальными рабочими местами и бесперебойным доступом в интернет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников с высокими результатами ЕГЭ. Он также спросил у ребят, какие вопросы их беспокоят и каких целей они хотят добиться в жизни.

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