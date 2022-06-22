Основной период ОГЭ завершился в Подмосковье

Более 16 тысяч выпускников девятых классов сдали последние ОГЭ основного периода. За сдачей следили 410 аккредитованных наблюдателей.

По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, сегодня девятиклассники сдали ОГЭ по физике, информатике, географии и литературе. Сдача экзаменов прошла без происшествий.

«Впереди резервные дни сдачи для тех, кто по уважительной причине не смог присутствовать на экзаменах в основное время. Ребят ждет важный выбор: где продолжить свое обучение дальше», — отметила Каклюгина.

Выпускные вечера в подмосковных школах пройдут уже 24–25 июня, напомнили в Министерстве образования области.