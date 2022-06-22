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    22 июня 2022, 18:03

    Основной период ОГЭ завершился в Подмосковье

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Более 16 тысяч выпускников девятых классов сдали последние ОГЭ основного периода. За сдачей следили 410 аккредитованных наблюдателей.

    Основной период ОГЭ завершился в Подмосковье

    По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, сегодня девятиклассники сдали ОГЭ по физике, информатике, географии и литературе. Сдача экзаменов прошла без происшествий.

    «Впереди резервные дни сдачи для тех, кто по уважительной причине не смог присутствовать на экзаменах в основное время. Ребят ждет важный выбор: где продолжить свое обучение дальше», — отметила Каклюгина.

    Выпускные вечера в подмосковных школах пройдут уже 24–25 июня, напомнили в Министерстве образования области.