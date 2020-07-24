«Экзамены прошли штатно». Основной период ЕГЭ завершился в Подмосковье

После завершения основного периода уже начались резервные дни. Такие необходимы ученикам, которые пропустили или не закончили сдачу. Допускаются только уважительные причины, например болезнь.

Экзамены прошли штатно. Сегодня первый резервный день сдачи по всем предметам, кроме русского и иностранных языков Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что в первый дополнительный день сдать ЕГЭ смогли около трех тысяч ребят. Среди них были и выпускники, у которых совпали даты по разным предметам.

Больше всего выпускников в резервный день сдавали химию — 1,3 тысячи и обществознание — порядка тысячи Ирина Каклюгина.

Для проведения экзаменов регион задействовал 83 пункта. Их подготовили в соответствии с установленными требованиями. За ходом тестирований следили 215 наблюдателей.

«Все испытания прошли без нарушений, на высоком уровне», — уточнила Ирина Каклюгина.

Она сообщила, что результаты экзаменов ожидаются не позднее 3 августа.

Подмосковные вузы откроют более 2,5 тысячи бюджетных мест по очной форме в этом году. А большинство из них предоставят программистам и педагогам.