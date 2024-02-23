23 февраля 2024, 18:00
Основной корпус психиатрической больницы в Яхроме капитально отремонтировали
Капитальный ремонт основного корпуса отделения психиатрической больницы № 5 завершился в Яхроме Дмитровского городского округа. Работы проводились в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья».
По словам представителя фирмы-подрядчика «Строй-СТК» Артура Пилтакьяна, коммуникации в здании середины 60-х годов прошлого века были очень изношены, поэтому их поменяли полностью, а также обновили систему отопления.
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Специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного региональному министерству жилищно-коммунального хозяйства, контролировали все этапы работ.
«Проблем по ходу капремонта не было, заказчик принимал наши работы поэтапно, не торопил. В проект по ходу реконструкции изменений никто не вносил, что только ускоряло нашу работу», — уточнил Пилтакьян.
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