Подмосковье 23 февраля 2024, 18:00 Основной корпус психиатрической больницы в Яхроме капитально отремонтировали Источник фото: Евгений Рой

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Капитальный ремонт основного корпуса отделения психиатрической больницы № 5 завершился в Яхроме Дмитровского городского округа. Работы проводились в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья».

По словам представителя фирмы-подрядчика «Строй-СТК» Артура Пилтакьяна, коммуникации в здании середины 60-х годов прошлого века были очень изношены, поэтому их поменяли полностью, а также обновили систему отопления.

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Специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного региональному министерству жилищно-коммунального хозяйства, контролировали все этапы работ.

«Проблем по ходу капремонта не было, заказчик принимал наши работы поэтапно, не торопил. В проект по ходу реконструкции изменений никто не вносил, что только ускоряло нашу работу», — уточнил Пилтакьян.

Весной рабочие приступят к благоустройству больничной территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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