Основной этап реставрации манежа завершат в Звенигородском музее в этом году

Манеж является объектом культурного наследия, он был передан Звенигородскому музею в 2010 году. В советское время в этом здании находился кинотеатр, кроме кинопоказов там проходили выставки, концерты и даже выборы.

В рамках областной программы «Культура Подмосковья» в 2019 году были выделены средства на реставрацию манежа. Планируется, что основные реставрационные работы будут закончены уже в этом году.

В планах у музея — разместить в здании манежа основную экспозицию, посвященную истории Звенигорода XVIII–XX веков. Также здесь планируют провести серию художественных выставок, среди которых «Вдохновленные Звенигородом», мультимедийные проекты «Птичий архив» и «Неизвестный Рублев».

Манеж является частью Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея, который расположен на территории Саввино-Сторожевского монастыря. Сейчас музей располагает всего одним экспозиционным помещением — это Царицыны палаты (площадью 308 м²), построенные в середине XVII века.

Манеж был возведен в 1830 году, он считается самым старым кирпичным зданием в городе. Строение изначально предназначалось для соляных складов, затем его перестроили под непосредственно манеж и казармы. Последняя реконструкция была произведена в 60-е годы XX века.