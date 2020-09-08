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    08 сентября 2020, 22:17

    Основной этап реставрации манежа завершат в Звенигородском музее в этом году

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Работы по созданию выставочного зала «Манеж» ведутся в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее в год его 100-летия. Здание манежа является одной из старейших в Звенигороде гражданских построек XIX века.
    Основной этап реставрации манежа завершат в Звенигородском музее в этом году | Изображение 1

    Манеж является объектом культурного наследия, он был передан Звенигородскому музею в 2010 году. В советское время в этом здании находился кинотеатр, кроме кинопоказов там проходили выставки, концерты и даже выборы.

    В рамках областной программы «Культура Подмосковья» в 2019 году были выделены средства на реставрацию манежа. Планируется, что основные реставрационные работы будут закончены уже в этом году.

    Основной этап реставрации манежа завершат в Звенигородском музее в этом году | Изображение 2

    В планах у музея — разместить в здании манежа основную экспозицию, посвященную истории Звенигорода XVIII–XX веков. Также здесь планируют провести серию художественных выставок, среди которых «Вдохновленные Звенигородом», мультимедийные проекты «Птичий архив» и «Неизвестный Рублев».

    Основной этап реставрации манежа завершат в Звенигородском музее в этом году | Изображение 3

    Манеж является частью Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея, который расположен на территории Саввино-Сторожевского монастыря. Сейчас музей располагает всего одним экспозиционным помещением — это Царицыны палаты (площадью 308 м²), построенные в середине XVII века.

    Основной этап реставрации манежа завершат в Звенигородском музее в этом году | Изображение 4

    Манеж был возведен в 1830 году, он считается самым старым кирпичным зданием в городе. Строение изначально предназначалось для соляных складов, затем его перестроили под непосредственно манеж и казармы. Последняя реконструкция была произведена в 60-е годы XX века.

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