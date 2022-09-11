Основной день выборов депутата в Мособлдуму стартовал в Коломне | 360°

Эксклюзив 11 сентября 2022, 13:29 Поделиться Telegram

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Viber Основной день выборов депутата в Мособлдуму стартовал в Коломне В Коломне для выборов депутата в Мособлдуму открыли 98 избирательных участков РИА «Новости»

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Утром 11 сентября в городском округе Коломна открыли 98 избирательных участков для выборов депутата в Мособлдуму. Голосование продлится до 20:00. Члены комиссий ожидают высокой явки горожан.

В городском округе около 150 тысяч потенциальных избирателей. Накануне явка составила более 10,5%, но большую часть жителей ожидают увидеть в основной день голосования 11 сентября.

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«Выборы проходят нормально, нарушения не выявлены. Горожане приходят, голосуют. Очень приятно, что люди поняли, что нужно выражать свою гражданскую позицию, осознали важность того, что происходит», — рассказал секретарь Общественной палаты городского округа Андрей Смирнов.

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Избирательные участки открыли также в больницах и СИЗО. К тем, кто не сможет посетить их самостоятельно, сотрудники комиссии придут на дом.

Впервые в жизни проголосовала 18-летняя жительница округа Александра Рыбакова. Для таких, как она, у комиссии специальные подарки — красивые обложки на паспорт.

«Думаю, что выборы — это обязанность каждого гражданина», — заявила девушка.

Безопасность мероприятия обеспечивают полицейские, за процессом наблюдают члены местной Общественной палаты. Выборы региональных и муниципальных депутатов в воскресенье проходят в 24 округах Московской области.

На Камчатке начался подсчет голосов избирательной компании. Старт этому дала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

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