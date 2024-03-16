Подмосковье 16 марта 2024, 15:36 Основательница женской футбольной команды «МамСити» проголосовала на выборах в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Социальный предприниматель и основательница женской футбольной команды «Мамсити» Екатерина Сурина проголосовала на выборах президента Российской Федерации. Она сделала свой выбор на избирательном участке в школе № 29 в Химках.

Екатерина Сурина воспитывает троих детей. Она рассказала, что в выборах принимает участие всей семьей.

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«Дети еще маленькие, но все вместе мы хотим участвовать в будущем нашей страны. Выборы — это очень важный момент в нашей жизни, и в судьбе нашей Родины», — поделилась Екатерина Сурина.

Кроме футбольной команды Екатерина руководит социальным центром для женщин. В преддверии Международного женского дня она стала героиней выставки «Женское дело» о химчанках сильных профессий.

Напомним, что выборы президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. На территории городского округа Химки работают 119 избирательных участков, которые открыты с 8:00 до 20:00 часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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