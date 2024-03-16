16 марта 2024, 15:58
Основательница фонда «Ангелы фронта» Мария Постольникова проголосовала на выборах президента в Химках
Основательница волонтерского движения из городского округа Химки Мария Постольникова очно проголосовала на выборах президента Российской Федерации. Она отдала свой голос на избирательном участке в школе № 8.
Движение «Ангелы фронта» занимается сбором гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции и регулярно участвует в патриотических акциях. Мария подчеркнула, что сделать свой выбор должен каждый.
Реклама
«Мы определяем будущее нашей страны, будущее каждого человека в отдельности. Выборы президента — это ответственность граждан. Сегодня я сделала свой выбор», — рассказала основательница фонда «Ангелы фронта».
Первый секретарь химкинского отделения партии КПРФ Павел Баранов также проголосовал на участке в школе № 8 в Химках.
«Я считаю важным участие в выборах президента Российской Федерации. Здесь главное — учесть голос каждого избирателя. Выборы занимают не более 20 минут личного времени, которое повлияет на судьбу нашей родины в ближайшие шесть лет», — сказал Павел Баранов.
Активное участие в выборах лидеров общественного мнения и политических деятелей подчеркивает их ответственность перед обществом и выделяет стремление повлиять на будущее страны.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благотворительность
Химки
Специальная военная операция РФ на Украине
Выборы президента — 2024
Реклама
Реклама