Подмосковье 16 марта 2024, 15:58 Основательница фонда «Ангелы фронта» Мария Постольникова проголосовала на выборах президента в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Основательница волонтерского движения из городского округа Химки Мария Постольникова очно проголосовала на выборах президента Российской Федерации. Она отдала свой голос на избирательном участке в школе № 8.

Движение «Ангелы фронта» занимается сбором гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции и регулярно участвует в патриотических акциях. Мария подчеркнула, что сделать свой выбор должен каждый.

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«Мы определяем будущее нашей страны, будущее каждого человека в отдельности. Выборы президента — это ответственность граждан. Сегодня я сделала свой выбор», — рассказала основательница фонда «Ангелы фронта».

Первый секретарь химкинского отделения партии КПРФ Павел Баранов также проголосовал на участке в школе № 8 в Химках.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Я считаю важным участие в выборах президента Российской Федерации. Здесь главное — учесть голос каждого избирателя. Выборы занимают не более 20 минут личного времени, которое повлияет на судьбу нашей родины в ближайшие шесть лет», — сказал Павел Баранов.

Активное участие в выборах лидеров общественного мнения и политических деятелей подчеркивает их ответственность перед обществом и выделяет стремление повлиять на будущее страны.

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