Подмосковье 18 января 2023, 12:22 Основатель барбершопа из Егорьевска запустит производство кружек из дулевского фарфора

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Основатель барбершопа в Егорьевске Михаил Муравьев написал авторский курс по стрижке и уходу за усами и бородой, а ребята из его команды разработали рецептуру и теперь производят собственные уходовые воск и масла. Сейчас барбершоп начинает сотрудничество с заводом фарфоровых изделий из Ликино-Дулева. Скоро в продаже появятся специальные кружки для усачей, сделанные так, чтобы можно было пить чай, не намочив усы.

В конце прошлого года Михаил Муравьев открыл собственный бизнес — салон Muravyov Station.

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«Уход за усами — это то направление, благодаря которому мастер может стать эксклюзивным, найти своего клиента здесь и сейчас. Когда все кажется рутинным — усы дают дорогу в будущее», — отметил предприниматель.

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В команде Михаила несколько человек, каждый из которых стремится работать на благо общего дела. Ребята намерены расширить бизнес и в скором времени открыть новый барбершоп Ezhov Station по франшизе.

Участники команды настоящие профессионалы. Так, например, барбер Павел Ежов учился своему делу, проходил различные стажировки и участвовал во Всероссийском фестивале Russian Barber Week, где победил в номинации «Борода Фристайл».

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