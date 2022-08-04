Осмотры сельхозтехники Подмосковья стали проводить в поле для экономии времени аграриев

Инспекторы гостехнадзона Минэкологии Подмосковья увеличили число проверок сельскохозяйственной техники. Так, они проверили зерноуборочные комбайны компании «Ступинская нива». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Министр экологии региона Тихон Фирсов рассказал, что технику необходимо проверять, чтобы не потерять время, которое особенно ценно во время сбора урожая.

«Для того, чтобы они могли работать без помех, мы приняли решение проводить осмотры сельхозтехники прямо в поле, чтобы сэкономить производителям время», — сказал он.

В ходе осмотра специалисты проверили пять комбайнов. Они оказались в хорошем состоянии, а мелкие недочеты исправили на месте. Министр добавил, что летом количество осмотров увеличили — только на прошлой неделе инспекторы оценили 1103 единицы техники. Это на 340 больше, чем неделей ранее. Кроме того, они приняли 572 экзамена на право управления самоходными машинами и заменили 532 удостоверения тракториста-машиниста.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства Подмосковья. Их соблюдение поможет увеличить урожай и создать экспортный потенциал.