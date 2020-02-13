Велопешеходный маршрут «Клин звучит» станет длиннее. Он соединит музей-заповедник Петра Ильича Чайковского, Демьяново, улицу Карла Маркса, мемориал Воинской славы и исторический центр города. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Первая часть велопешеходной дорожки «Клин звучит» открылась в 2017 году. Около 5 км нового маршрута сразу полюбились клинчанам — и пешеходам, и велосипедистам. Количество гуляющих увеличилось в несколько раз.

Местная жительница Надежда Головина рассказала, что как только новая дорожка открылась, она стала гулять там каждый день. «Особенно приятно идти вдоль реки. Раньше там были буераки, а теперь все расчистили. Очень красиво сделали: и саму дорожку, и фонари, и лавочки», — поделилась Надежда Головнина.

Весь маршрут адаптирован для маломобильных групп населения — это значит, что и мамы с колясками могут комфортно себя чувствовать, и люди с ограниченными возможностями.

Руководитель общественной организации «Единение» Вячеслав Хмельнов сделал особый акцент на том, что для инвалидов-колясочников очень важно иметь возможность просто гулять по городу. «Велопешеходный маршрут дает такую возможность. На всех этапах строительства мы контролировали, чтобы все было сделано с учетом потребностей маломобильных групп населения», — добавил Вячеслав Хмельнов.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Но 5 км — это мало, стали говорить велосипедисты, которые захотели продолжения маршрута. Инна и Валерий катаются часто, в этом году даже зимой. «Ездить по маршруту одно удовольствие. Расстраивало только, что он коротковат. Что такое пять неполных километров? Только разгонишься, тормози, разворачивайся. Очень хотелось бы, чтобы велопешеходку продлили», — высказали пожелание Инна и Валерий.

В 2020 году веломаршрут продлят на еще почти 5 км и закольцуют, общая протяженность дорожек достигнет почти 10 км. Там смогут кататься велосипедисты, тренироваться любители скандинавской ходьбы, можно будет просто погулять. При прокладывании маршрута не забыли и о гостях города.

Директор музейно-туристического центра Елена Кондрашина напомнила, что еще первая часть велопешеходного маршрута была проложена так, чтобы можно было выстроить экскурсии для гостей города через все «жемчужины» Клина: Торговые ряды, музей Аракадия Гайдара и музей-заповедник Петра Ильича Чайковского.

«Новая часть дорожек будут проложена с учетом этой же туристической концепции. Все наши главные исторические достопримечательности города будут — как на нитку — „нанизаны“ на экскурсионный велопешеходный маршрут», — подчеркнула Елена Кондрашина.

Источник фото: администрация городского округа Клин

По мнению экспертов, именно такие проекты повышают туристическую привлекательность подмосковных городов. Но продолжения велопешеходного маршрута ждут, прежде всего, жители города и всего округа.

Клинчанин Алексей Сомов признался, что уже слышал о продлении дорожки, которая идет по всему городу от вокзала до музея, и говорит, что жители относятся к этому позитивно.

«Лично моя семья — „за“ всеми нашими руками. У нас ведь двойняшки, и мы теперь сможем по всему городу ездить. Вы же понимаете, что на сдвоенной коляске не везде удобно перемещаться, а велопешеходная дорожка — широкая и удобная. Так что погуляем!» — радуется Алексей Сомов.

Продлят дорожку уже в этом году. А у руководства городского округа Клин в планах на будущее — связать велопешеходным маршрутом центр города с его окраиной — поселком 31 Октября.