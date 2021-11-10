Осмотр пациентов с сахарным диабетом в мобильном пункте Одинцова продлится до 12 ноября

Передвижной пункт для осмотра людей с сахарным диабетом развернули в Одинцове до 12 ноября. Прием проводят врачи из МОНИКИ. Это временный медицинский модуль.

Пациенты с сахарным диабетом и подозрением на него смогут попасть на осмотр по направлению своего врача.

Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, прием жителей проводят эндокринолог, офтальмолог, лаборант.

Помимо рекомендаций по лечению, пациенты при необходимости могут быть направлены на проведение дополнительных обследований, в том числе в МОНИКИ Светлана Стригункова.

В передвижном пункте пациенты смогут проверить основные показатели, измерить индекс массы тела, окружность талии и артериальное давление.

Кроме того, они обязательно сдадут кровь на уровень глюкозы в крови. Каждый пациент получит консультацию врачей.

Мобильный пункт работает на территории поликлиники № 1 на улице маршала Бирюзова. Попасть на осмотр здесь можно до 12 ноября.