Осколок крымского вулкана Карадаг привезут в Сад памяти в Подольске

Для «Сада камней Памяти и Славы» в Подольске из Крыма привезут трехтонный осколок с потухшего вулкана Карадаг. Он станет одним из памятных знаков о героях Второй мировой войны.

Инициатор народного проекта, блогер Виктор Макаров рассказал «Московскому комсомольцу», что камни в сад для композиции «Юг» выбрали из Анапы, Туапсе и Феодосии.

«Крымский город многим известен Керченско-Феодосийской десантной операцией 29 декабря 1941 года. Советские моряки тогда сумели освободить его от фашистов», — напомнил он.

Чтобы почтить память об их подвиге, организаторы проекта с разрешения местной администрации изъяли осколок Карадага. Внушительных размеров камень займет почетное место среди других артефактов.

Трехтонную глыбу при помощи крана погрузили на автомобиль. Но при транспортировке в зимний период возникли сложности: машина смогла доехать только до Анапы.

«Пришлось остановиться, чтобы переждать, пока перебесится снежный циклон на Черноморском побережье. В эти дни операция близится к завершению», — пояснил Макаров.

Необычный проект «Сад камней Памяти и Славы» открыли в Подольске 9 мая 2020 года. Изначально в нем высадили 50 рябин и кленов в честь Подольских курсантов, которые остановили фашистов на Ильинских рубежах в октябре 1941 года. Потом возникла идея снять документальный фильм и продолжить озеленение мест боевых действий. Организаторы проекта решили довести число деревьев до 140 тысяч — количества, равного числу сражавшихся здесь с врагом советских солдат. Камни из разных уголков страны тоже станут памятными знаками о героях Второй мировой войны.