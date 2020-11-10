Осколок размером 11 см достали из легкого пациентки в Истре. Ее спасли

В первую очередь назначили компьютерную томографию. Затем девушку направили на операцию, продлившуюся почти два часа. Об этом рассказал заведующий отделением хирургии в больнице Борис Поелуев.

Пациентка родилась в рубашке: осколок вошел рядом с крупными сосудами и артерией. Они, к счастью, не были задеты, но осколок повредил легкое — открылось сильное кровотечение Борис Поелуев.

Он подчеркнул, что, получив доступ к травмированному легкому, нельзя было сразу же убирать осколок. Прежде всего требовалось проверить, что стекло не тампонировало крупные сосуды.

«Вскрыв грудную клетку, увидели, что левое легкое спавшее и не дышит, а в плевральной полости скопилось около литра крови, и поэтому работать надо было быстро», — отметил Борис Поелуев.

Убедившись в отсутствии кровотечения, осколок сразу удалили. По словам Поелуева, хирурги отработали слаженно и операция завершилась успешно. Девушка пошла на поправку, но пока что остается под наблюдением специалистов.