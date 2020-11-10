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    10 ноября 2020, 16:33

    Осколок размером 11 см достали из легкого пациентки в Истре. Ее спасли

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковные врачи спасли девушку, в легком которой застрял осколок размером 11 сантиметров. Она получила травму, случайно разбив стекло. В Истринской больнице 29-летняя пациентка попала на срочную операцию.
    Осколок размером 11 см достали из легкого пациентки в Истре. Ее спасли | Изображение 1

    В первую очередь назначили компьютерную томографию. Затем девушку направили на операцию, продлившуюся почти два часа. Об этом рассказал заведующий отделением хирургии в больнице Борис Поелуев.

    Пациентка родилась в рубашке: осколок вошел рядом с крупными сосудами и артерией. Они, к счастью, не были задеты, но осколок повредил легкое — открылось сильное кровотечение

    Борис Поелуев.

    Он подчеркнул, что, получив доступ к травмированному легкому, нельзя было сразу же убирать осколок. Прежде всего требовалось проверить, что стекло не тампонировало крупные сосуды.

    «Вскрыв грудную клетку, увидели, что левое легкое спавшее и не дышит, а в плевральной полости скопилось около литра крови, и поэтому работать надо было быстро», — отметил Борис Поелуев.

    Убедившись в отсутствии кровотечения, осколок сразу удалили. По словам Поелуева, хирурги отработали слаженно и операция завершилась успешно. Девушка пошла на поправку, но пока что остается под наблюдением специалистов.