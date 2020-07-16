Оштрафованы за борщевик. Правообладатели сельхозземель в Клину и Шаховской выплатят по 200 тысяч

Она уточнила, что оштрафованы правообладатели крупных площадей сельхозземли, на которых был обнаружен борщевик — 205 гектар в Шаховской и 125,6 га в Клину.

Нарушения были обнаружены в рамках работы муниципального земельного контроля округов, материалы направлены в административные комиссии Клина и Шаховской. После рассмотрения дел нарушителям были назначены штрафы.

Министр напомнила, что с конца 2018 года административные комиссии городских округов Подмосковья получили полномочия по рассмотрению дел и начислению штрафов за непроведение мер по борьбе борщевиком.

Наталья Адигамова добавила, что правообладатель в Клину уже оплатил свой штраф в 200 тысяч рублей, а собственник из Шаховской только собирается это сделать. Кроме того, оба правообладателя должны удалить борщевик на своих участках, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение.