Осетровое хозяйство появилось в Серебряных Прудах

Осетровое хозяйство с 20 тысячами рыб появилось в Серебряных Прудах. Его открыли на месте старого рыбхоза. Новый владелец территории восстановил сразу семь прудов.

Старый рыбхоз перестал работать пять лет назад. На его месте открыли новое осетровое хозяйство, где в пруды запустили 20 тысяч осетров. Всего в водоемах появятся 60 тысяч рыб. Владельцы рассчитывают добывать до 150 тонн в год.

«Мы посадим ту рыбу, которая, может быть, даже в этом году будет. Более взрослых двухгодовалых будем сажать, чтобы в этом году хотя бы полтора-два килограмма они были», — рассказал генеральный директор объединенного рыбоводства «Golden fish» Исмаил Насибов.

Попробовать деликатес смогут жители столицы, Подмосковья и близлежащих регионов. Осетр является символичной рыбой для Серебряных Прудов, так как красуется на гербе, а округ стоит на одноименной реке.

«Есть идея, я думаю, что не в этом году, а на следующий год, небольшое количество осетра запустить и в речку Осетр. Это будет совсем символичное событие, потому что само название реки говорит о том, что когда-то, в былые времена, осетр здесь водился», — отметил глава городского округа Олег Павлихин.

На территории хозяйства планируют построить ферму по принципу установки замкнутого водоснабжения. Вода в специальных бассейнах постоянно будет очищаться и насыщаться кислородом. Еще в Серебряных Прудах хотят выращивать мальков прямо из икры.