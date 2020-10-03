Осеннюю смену проведут в детских лагерях Подмосковья

Осенняя смена в детских оздоровительных лагерях пройдет в Подмосковье. Она начнется 5 октября. Почти 400 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

5 октября стартует осенняя смена в подмосковных лагерях «Имени 28 героев-панфиловцев» и «Звонкие голоса».

«В связи с тем, что летняя оздоровительная кампания в этом году началась 15 июля и состояла всего из двух смен, было принято решение организовать для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, дополнительную осеннюю смену, которая продлится 21 день», — пояснила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Министр отметила, что для детей организуют творческие программы, а чтобы ребята не отставали от школьной программы, с ними онлайн будут заниматься педагоги. Смена завершится 25 октября.

За летний период в подмосковных лагерях оздоровились 100 740 детей. Из них 23 907 — ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Отдых для детей организуют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями Роспотребнадзора.