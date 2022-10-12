Осенняя смена началась в детских лагерях Подмосковья | 360°

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12 октября 2022, 13:14

Осенняя смена началась в детских лагерях Подмосковья

Подмосковье

12 октября 2022, 13:14

Осенняя смена началась в детских лагерях Подмосковья

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Осенние каникулы стартовали в школах Подмосковья. Детские лагеря открыли сезонные смены. В них отдохнут свыше 3,5 тысячи ребят, рассказала глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева.

Дети отправятся отдыхать в 27 лагерей области, отметила глава министерства.

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«Более 300 ребят отдохнут в нашем оздоровительном лагере „Литвиново“ в Наро-Фоминске. Для детей организованы досуговые и оздоровительные программы», — добавила она.

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Смена продлится неделю, до 16 октября, рассказали в министерстве. После этого лагерь «Литивново» пример детей-инвалидов, проходящих реабилитацию. Получить направление на нее можно через «Госуслуги».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине месяца.

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