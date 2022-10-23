Осенний фестиваль ГТО прошел в Звездном Городке | 360°

Подмосковье 23 октября 2022, 18:59 Осенний фестиваль ГТО прошел в Звездном Городке

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22 октября на площадке центра статико-кинетических исследований ФГБУ «НИИ Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» собралось множество спортивных людей. Жители Звездного Городка пришли проверить свой уровень физподготовки и пройти испытания комплекса «Готов к труду и обороне».

Среди испытаний были подтягивания на высокой перекладине и из виса лежа, а также подтягивания на низкой перекладине. Кроме того, участники тестов прошли сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири весом 16 килограммов, поднимание тела из положения лежа на спине, наклоны из положения стоя и прыжок с места в длину.

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Основной целью фестиваля организаторы называют вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом. Для школьников, которые в текущем учебном году перешли в выпускной класс, сдача норм ГТО — возможность заработать баллы, которые будут учтены при поступлении в вуз и колледж.

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Старший тренер-преподаватель центра подготовки космонавтов по физическому воспитанию Александр Сердюк отметил, что фестиваль смог объединить профессиональных спортсменов и любителей, которые ведут активный образ жизни.

«Все участники охотно принимали советы по технике выполнения упражнений. Рад, что есть возможность поделиться опытом с другими и всем вместе добиваться высоких результатов. Всегда замечательно увидеть целые семьи, которые вместе сдают нормы ГТО и объединены одним общим делом. Бесспорно, подобные массовые спортивные мероприятия очень важны для нашего региона и страны. Всегда интересно участвовать в различных многоборьях — фестиваль ГТО в этом отношении вне конкуренции. Здесь большое количество различных видов, в которых можно испытать себя и показать результат. Поэтому безумно приятно, что всероссийский комплекс ГТО возрожден, что он успешно проходит, что население охотно принимает участие. Надеюсь, что в дальнейшем все больше и больше людей будут вовлекаться в такие замечательные события!», — рассказал Александр Сердюк.

За три квартала текущего года участники тестов ГТО в Подмосковье получили 13422 знака отличия. Нормативы на золотой знак успешно выполнили 11576 человек, на «серебро» — 1185 участников тестов. Бронзового знака удостоился 661 житель региона.