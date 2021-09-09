Осенний фестиваль ГТО прошел в Котельниках. Любой желающий мог испытать себя на занятиях.

Участник соревнований Георгий Юсубов с легкостью подбросил пудовую гирю — результат 56 подъемов. Студент занимался единоборствами и с этим заданием справился без труда. Но своим результатом он все-таки остался не очень доволен.

«Я мог бы и лучше. Просто не занимался давно. Придется еще немного подтянуть. Есть куда стремиться», — сказал Юсубов.

На фестиваль ГТО учитель физкультуры котельниковской школы № 3 Артем Тишинский привел сдавать нормативы самых маленьких участников — учеников начальной школы. Детей трудности не пугали, они были готовы тренироваться.

«Стимул увидеть детям, на что они готовы, на что способны. И на фоне этого, у них будет стимул к занятиям физкультурой или посещению секции, увидеть кого-то, кто лучше сдает. Конечно, это популяризация спорта очень хорошая», — сказал учитель физкультуры Артем Тишинский.

Любой желающий мог испытать себя на занятиях. Выбор широкий: от отжиманий и прыжков в длину до рывка гири и подтягиваний на перекладине. За участниками наблюдали судьи, которые оценивали потенциал участников.

«За минуту надо сделать максимальное количество раз. В зависимости от возраста — бронза, серебро или золото», — добавил судья соревнований Андрей Гладких.

Порядка 200 жителей Котельников сдали нормы ГТО в рамках осеннего фестиваля. Подобные мероприятия проходят в городском округе раз в три месяца.

«Исключительно позитивно. Все проходит с легким интерактивом. Все всем интересно. Особенно, как вы правильно сказали, тем, кто впервые на сдаче подобного рода нормативов», — заявил заместитель начальника управления социальной сферы администрации города Игорь Краевой.

Глава Котельников Сергей Жигалкин отметил, что город будет всегда жить спортом. Жители очень активны, они любят спортивные мероприятия. В рамках мероприятия Жигалкин вручил форму любительской команде по футболу «Местные», представляющей микрорайон Белая Дача. Спортсмены защищали честь города на различных соревнованиях. А участники, которые выполнили нормы, получили значки ГТО.