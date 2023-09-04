Подмосковье 04 сентября 2023, 15:12 Осенний этап проекта «Театральный поединок» начался в Подмосковье Министерство культуры и туризма Моковской области

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В Московской области стартовал молодежный проект «Театральный поединок». Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

В этом году в проекте принимают участие 32 театральных коллектива и школьных театра из 27 городов и городских округов Московской области. Это более 600 человек. В осенний этап прошли 16 коллективов.

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Тренеры по актерской импровизации проведут мастер-классы и помогут юным актерам подготовиться к поединкам и отточить свое мастерство. Образовательная часть будет проходить онлайн и офлайн. В ней поучаствуют и участники, выбывшие из проекта весной.

Конкурсная часть состоит из 15 поединков, которые пройдут в октябре-ноябре на профессиональных сценах.

Финал состоится 25 ноября на большой сцене Московского Губернского театра. После решающего поединка пройдут награждение и гала-концерт.

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