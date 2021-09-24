Осенние праздники со вкусом: куда поехать на ноябрьские выходные в Подмосковье

Осенние месяцы могут быть не самыми комфортными для дальних путешествий, но отправиться куда-то на несколько дней ноябрьских праздников мечтают многие. Жителям Подмосковья есть из чего выбрать, отдохнуть в Московской области можно и с маленькими детьми, и в спортивных тренировках, и в любовании природой или архитектурой. Топ-5 интересных мест, которые можно посетить на выходных, собрал «360».

Звенигород

Звенигород не зря называют «Подмосковной Швейцарией». Вокруг города раскинулись природные пейзажи, которые мало с чем сравнятся. Сюда организованы комфортные туры, которые позволяют за один день насладиться большим количеством мест.

Под Звенигородом находится Саввино-Сторожевский монастырь, одна из древнейших обителей России. Еще один день можно провести на природе, в окружении многолетних сосен. Потом стоит отправиться в Истру и побывать в крупном центре православия, который является местом массового паломничества. Это Ново-Иерусалимский монастырь.

Автобусный тур

Можно несколько дней посвятить комфортному путешествию на автобусе, которое охватит сразу три подмосковных города: Зарайск, Егорьевск и Коломну. Погулять по старинным улицам, посмотреть на древние кремли, посетить святые источники.

К услугам туристов многочисленные музеи, в том числе с обширной экспозицией антиквариата. Можно полюбоваться предметами из стекла или резной кости, увидеть мастерски расшитые бисером костюмы и ювелирные украшения.

Гостиничный комплекс «Орловский»

Расслабиться можно в гостиничном комплексе, в котором есть для этого все необходимое. Коттеджи и гостевой дом находятся на самом берегу живописного озера. Есть возможность подобрать себе номер под любой бюджет и под любые запросы. Люксы, к примеру, оформлены в стиле работ ведущих мировых художников.

В свободное время можно погулять по деревне русского зодчества, зайти в храм или просто посидеть в ресторане. К услугам гостей русская баня, детский городок и даже собственный зоопарк с медведями и страусами. Для любителей спорта оборудованы теннисные корты и площадки.

Центр воспроизводства редких видов животных

Московский зоопарк приглашает всех желающих приобщиться к природе. С 2018 года в Волокамске открыт питомник редких животных. Здесь можно увидеть полярных медведей, дальневосточных леопардов, росомах и редкие виды птиц.

Приехать на экскурсию можно самостоятельно, а можно заказать однодневный тур. Тогда всех посетителей заберут прямо от ворот Московского зоопарка и отвезут в Волокамск.

Гастрономические выходные

В Подмосковье большое количество ресторанов, которые удивят даже самых требовательных гостей. Один из них находится в загородном отеле Seneshal. Он примечателен тем, что еда там готовится по старорусским рецептам. Есть и элементы авторской кухни. Отдельного внимания заслуживают панорамные окна, которые открывают вид на озеро Сенеж.

Шеф-повар преподнесет наливки по собственным рецептам и только что испеченный хлеб, пироги и расстегаи ручной лепки. Вся еда готовится только из натуральных продуктов, которые предоставляют местные фермеры.