Осенние каникулы начались в школах Подмосковья | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 11:57 Поделиться Telegram

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Viber Осенние каникулы начались в школах Подмосковья

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Школьники Подмосковья ушли на осенние каникулы. Они продлятся неделю, рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что большинство школ региона пришло к системе обучения по триместрам. Как отметила Каклюгина, это позволяет снизить риск заболеваемости и хорошо влияем на физическое и психическое состояние учеников.

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«Ребята будут меньше утомляться, а за триместр, по сравнению с четвертью, каждый из них сможет получить больше оценок и итоговая оценка будет объективнее», — подчеркнула она.

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Учебный год в школах региона разбили на три периода по 10-11 недель. Ученики отдыхают после каждых пяти недель учебы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине месяца.

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