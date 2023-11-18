Подмосковье 18 ноября 2023, 12:23 Ортопед НИКИ детства Светлана Соколова рассказала о правилах сохранения осанки школьникам Фото: unsplash.com

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Детский хирург и травматолог-ортопед НИКИ детства Светлана Соколова рассказала, как школьникам сохранить правильную осанку. По ее словам, проблемы с этим возникают во время скачков роста. Первый приходится на период шесть-восемь лет, когда ребенок идет в школу.

«Позвоночник не всегда готов к этим изменениям. Тут важно включить в дневное расписание ребенка регулярную и достаточную физическую активность. Она поможет держать мышцы в тонусе и укрепит их», — сообщила Соколова.

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После этого период 11-13 лет, когда активно растут кости, на это накладывается изменения в гормональном фоне. При этом ребенок пытается уйти в себя и дистанцироваться, а тело помогает принять ему соответствующие позы, которые сложно корректировать. Даже отдых проводится сидя или лежа, чаще с гаджетами.

Справиться с непростым периодом помогут психологи. Также важно развивать ребенка физически — в спорте. Кроме того, регулярные профосмотры помогут на раннем этапе выявить нарушения и подобрать тактику лечения.

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