Подмосковье 31 августа 2023, 15:46 Ортопед Московской областной детской клинической больницы дал советы по выбору стола для школьника Григорьева Наталья Юрьевна заведующим детским ортопедическим реабилитационным отделением МОДКТОБ / Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (Кукушкина Елизавета Сергеевн

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Новый учебный год начнется 1 сентября, школьники будут часто проводить время дома за уроками. Заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением МОДКТОБ Наталья Григорьева рассказала, как правильно подобрать письменный стол для ребенка, без вреда для осанки и зрения.

«Письменный стол для ежедневного выполнения домашнего задания должен быть не только красивым и подходить под интерьер комнаты школьника, но и быть правильным», — отметила эксперт.

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Гарнитур для ребенка должен быть не менее метра в длину для достаточно свободного пространства, а высота примерно на одном уровне с солнечным сплетением. Также стол рекомендуют установить под небольшим наклоном для правильного распределения нагрузки для позвоночника.

Кроме того, не менее важно подобрать ребенку качественный стул. Он должен соответствовать росту школьника и иметь поддержку поясницы.

«Дорогие родители, вам необходимо понять, что структурные ортопедические заболевания не появляются при неправильном положении ребенка сидя, а при имеющейся патологии важно не идти на поводу у деформации и необходимо поддерживать правильную позицию», — добавила Григорьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

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