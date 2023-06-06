Подмосковье 06 июня 2023, 18:16 Ортодонтическое отделение Московской областной стоматологической поликлиники в МОНИКИ открыли после ремонта Unsplash

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В ортодонтическом отделении Московской областной стоматологической поликлиники, которая расположена на территории МОНИКИ, завершился ремонт. Об этом в эфире «Область перемен» сообщила главврач медучреждения Марина Сойхер. Другие гости программы — глава отдела содержания Института развития образования Академии социального управления (ИРО АСОУ) Ольга Алексеева и председатель подмосковного отделения организации «Движение первых» Юрий Макеев — рассказали о праздновании Дня русского языка в Московской области и о проекте «Навигаторы детства».

Лечение зубов в комфортных условиях

Ортодонтическое отделение Московской областной стоматологической поликлиники открылось после ремонта 1 июня. Министерство здравоохранения Подмосковья оказывает учреждению помощь в закупке современного оборудования. Специалисты медицинских организаций региона делают акцент на комфортных условиях для пациентов, в сфере стоматологии этот аспект не менее важен. Также ведомство организовало съезд профильных региональных специалистов, подобные мероприятия благоприятно влияют на развитие системы оказания стоматологической помощи в Московской области.

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«Мы расширили нашу площадь и возможность доступности оказания ортодонтической помощи. У нас теперь будут трудиться 14 врачей в две смены, это позволит нам снизить наличие очередей для оказания данного вида услуги», — рассказала главный врач Московской областной стоматологической поликлиники Марина Сойхер.

День русского языка в Подмосковье

В день рождения именитого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня, в мире отмечается международный День русского языка. В честь знаменательной даты на территории Московской области состоялись праздничные мероприятия. На базе Академии социального управления прошел финальный этап регионального флешмоба «Подмосковье читает Пушкина» и конкурс буктрейлеров (видеороликов с описаниям книг в художественной форме — прим.ред.)

«Это дата примечательна не только для филологов, но и для любого русского человека. Потому что Пушкин заложил основы нашего современного русского языка. Отмечая день рождения великого поэта, мы вспоминаем, чем нам дорог наш язык, какие факторы культуры он содержит», — подчеркнула начальник отдела содержания ИРО АСОУ Ольга Алексеева.

Навигаторы детства

Конкурс педагогов «Навигаторы детства» запустили в России в 2021 году. Московская область стала одним из первых субъектов страны, в котором реализовали проект. Победители состязаний становятся советниками директоров школ. Курсы обучения профильных специалистов проходят на базе детского лагеря «Артек» при поддержке министерства образования РФ.

«Два года назад в 10 школах нашего региона в результате открытого конкурсного отбора были отобраны 10 педагогов, которые имели отношение к воспитательному пространству. Они хотели попробовать себя в новом качестве. Конкурс был существенный, целый год они развивали свои школы и с этого года в 710 школах Подмосковья появились советники», — отметил председатель регионального отделения организации «Движение первых» Юрий Макеев.

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