Подмосковные орнитологи вошли в топ-5 самых активных участников евразийского учета птиц | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 13:09 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Подмосковные орнитологи вошли в топ-5 самых активных участников евразийского учета птиц

Читать 360tv в

Евразийский учет птиц прошел в минувшие выходные. В нем принимали участие профессионалы и любители. Подмосковье заняло пятое место по числу анкет, это свыше девяти тысяч особей, рассказали в Минэкологии региона.

Орнитологи из Подмосковья предоставили 9463 анкеты. Глава министерства Тихон Фирсов отметил, что эта деятельность очень важна для оценки видового разнообразия птиц в регионе.

Реклама

«Хочу отметить, что наши орнитологи вышли в лидеры и по количеству наблюдаемых видов: 91 вид. Это прекрасный результат», — добавил он.

Реклама

Анкеты по России были направлены на 314 видов птиц. Больше всего оказалось в Крыму, Приморском крае и Рязанской области. Самые многочисленные виды — скворец обыкновенный, сизый голубь и кряква. В учете также приняли участие российские школьники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

0 0 0 0 0 0