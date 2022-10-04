Подмосковные орнитологи вошли в топ-5 самых активных участников евразийского учета птиц | 360°

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Подмосковные орнитологи вошли в топ-5 самых активных участников евразийского учета птиц

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Евразийский учет птиц прошел в минувшие выходные. В нем принимали участие профессионалы и любители. Подмосковье заняло пятое место по числу анкет, это свыше девяти тысяч особей, рассказали в Минэкологии региона.

Орнитологи из Подмосковья предоставили 9463 анкеты. Глава министерства Тихон Фирсов отметил, что эта деятельность очень важна для оценки видового разнообразия птиц в регионе.

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«Хочу отметить, что наши орнитологи вышли в лидеры и по количеству наблюдаемых видов: 91 вид. Это прекрасный результат», — добавил он.

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Анкеты по России были направлены на 314 видов птиц. Больше всего оказалось в Крыму, Приморском крае и Рязанской области. Самые многочисленные виды — скворец обыкновенный, сизый голубь и кряква. В учете также приняли участие российские школьники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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