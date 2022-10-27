Оркестру русских народных инструментов «Жаворонок» из Котельников исполнилось 20 лет | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 22:50 Оркестру русских народных инструментов «Жаворонок» из Котельников исполнилось 20 лет

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В Котельниках коллектив оркестра русских народных инструментов «Жаворонок» отпраздновал 20-летие. С юбилеем музыкантов поздравил глава городского округа.

«Я поздравляю коллектив „Жаворонок“ с юбилеем 20 лет. Здесь занимаются прекрасные ребята. Хочу им пожелать больших творческих успехов, счастья, здоровья и всего самого лучшего. И, конечно же, хочу сказать отдельные слова благодарности руководителю, создателю этого коллектива», сказал глава г. о. Котельники Сергей Жигалкин.

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За два десятилетия оркестр выступал на различных концертных площадках города, области, России и за рубежом — как в сборных концертах, так и с сольными программами. Коллектив имеет множество заслуг и наград.

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Юбилейный концерт «Жаворонка» прошел на сцене ДК «Силикат» в Котельниках.