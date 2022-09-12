Оркестр волынщиков поздравил жителей Мытищ с Днем города | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 20:52 Поделиться Telegram

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Viber Оркестр волынщиков поздравил жителей Мытищ с Днем города Фото: unsplash.com

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В городском округе Мытищи в честь Дня города устроили яркий и зрелищный праздник. В Центральном парке концерт открывали танцами и музыкой.

В исполнении профессионального оркестра волынщиков в Центральном парке Мытищ звучали традиционные шотландские мотивы, рок, диско и даже русские мелодии.

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Самые разные музыкальные коллективы радовали горожан песнями и танцами до самого вечера. Кульминацией концерта стало выступление Полины Гагариной. Тысячи горожан пели любимые песни со звездой в унисон.

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Еще одним сюрпризом для жителей Мытищ стало выступление «Хора Турецкого».

«Этот год мы с вами должны прожить ярко. Чтобы у нас с вами происходили действительно хорошие перемены. Для того, чтобы в нашем городе хотелось жить, чтобы все жители почувствовали, что и мы любим город, и город отвечает каждому взаимностью», — обратилась к горожанам глава городского округа Юлия Купецкая.

Следующий, юбилейный год для городского округа должен стать еще более насыщенным и прогрессивным. В торжественной обстановке был запущен обратный отсчет до 400-летия Мытищ.

Финальным аккордом праздника стал грандиозный салют. Залпы традиционно звучали около десяти минут, озаряя небо города разноцветными фейерверками.

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