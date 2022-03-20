Оркестр под руководством клоуна-дирижера устроил концерт для детей из Донбасса в лагере Подмосковья

Музыкальный праздник подготовил для приехавших в Московскую область беженцев из Донбасса духовой оркестр столичного главка МВД под руководством клоуна-дирижера Рона Клаксона. Они выступили в детском лагере «Осетр» в деревне Трегубово городского округа Зарайск.

Зрителями и слушателями концерта стали 80 человек, большая часть из которых — это дети. Как отметила директор лагеря Елена Авдеева, для гостей из Донбасса такое выступление — настоящий праздник, которого им сегодня очень сильно не хватает.

«Сегодня мы здесь, чтобы поднять им настроение, чтобы они побольше улыбались, чтобы Клаксон, наш главный дирижер по совместительству, смог преподать им уроки музыки. Музыка лечит, она многогранна», — отметил начальник культурного центра МВД России по Москве Юрий Рыбальченко.

С начала эвакуации из Донбасса прошел месяц. Сейчас дети уже чувствуют себя лучше. Ходят в школу и привыкают к новой, мирной жизни.

Приехавшая из Макеевки Александра призналась, что дома чаще слушала рок-музыку. Но когда услышала живое выступление, то полностью погрузилась в произведение.

«Какая-то волна вдохновения появляется, просто легче становится эмоционально, и то, что вообще вокруг происходит, можно на вдохновение пустить», — призналась она.

Для слушателей оркестр сыграл несколько вальсов, а также детские песни. После клоун-дирижер рассказал маленьким зрителям о музыкальных инструментах. Многие впервые увидели их так близко.

«Музыка лечит, музыка дает возможность уйти в какое-то другое состояние, в другую атмосферу внутреннего мира и почувствовать какую-то другую свободу, легкость. И при помощи музыки очень многие забывают свои какие-то горести и печали», — пояснил он.

По словам дирижера, это позволяет детям немного оторваться от реальности и найти в себе силы снова радоваться жизни.