Подмосковье 12 декабря 2023, 12:58 Оркестр из Одинцова выступил с концертом в Запорожской области Комитет по культуре Одинцовского округа

Читать 360tv в

Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр дал концерты в Мелитополе и Бердянске. Коллектив пригласил выступить перед жителями нового региона сенатор Запорожской области Дмитрий Рогозин.

Оркестр под управлением Андрея Балина исполнил для соотечественников произведения российской и советской эстрады, песни военных лет, любимые мелодии из кинофильмов.

Реклама

«Мы вас очень ждали и благодарны, что вы прибыли в наш город и подарили нам свое творчество. Это важно, ведь музыка сопровождает нас всегда и вдохновляет на новые подвиги, свершения», — сказал исполняющий обязанности заместителя министра культуры, спорта и туризма военно-гражданской администрации Запорожской области Роман Олексин.

В планах музыкального коллектива — продолжение культурного обмена в рамках творческих проектов на новых территориях России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».