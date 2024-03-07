Подмосковье 07 марта 2024, 18:13 Оркестр из Химок стал призером Всероссийского конкурса исполнителей на национальных инструментах Пресс-служба администрации г.о. Химки

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На всероссийском конкурсе исполнителей на национальных инструментах народов России, прошедшего недавно, образцовый детский оркестр баянистов и аккордеонистов «Гармоника» Центральной детской школы искусств городского округа Химки удостоился высокой награды. Коллектив получил диплом Лауреата I степени, продемонстрировав выдающееся мастерство в игре на различных национальных инструментах, включая казахскую, русскую и калмыцкую домбру, звончатые гусли, калмыцкий ечин и саратовскую гармошку.

Директор центральной детской школы искусств Химок отметила, что оркестр «Гармоника» под управлением Заслуженного артиста России Вячеслава Владимировича Стомы является одним из ведущих коллективов городского округа. Созданный в 1995 году, оркестр регулярно участвует в различных концертах и фестивалях, завоевывая признание и любовь публики.

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Руководитель школы также подчеркнула, что успехи коллектива являются результатом неустанной работы как самого оркестра, так и его преподавателей: Елены Михайловны Братчевой, Ивана Юрьевича Фирсанова и Елизаветы Павловны Кривоузовой.

«Полученная награда — это признание кропотливого труда ребят и их наставников, а также их вклада в сохранение и развитие культурного потенциала Химок, Московской области и всей нашей страны», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Напомним, что в рамках которой в Химках регулярно проводятся культурные мероприятия для жителей города.

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