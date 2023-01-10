Подмосковье 10 января 2023, 16:03 Оркестр Дедов Морозов выступил на главной площади Солнечногорска

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Духовой оркестр, состоящий из 11 зимних волшебников, выступил в Солнечногорске. На Советской площади музыканты в костюмах Дедов Морозов исполнили известные всем новогодние хиты.

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В репертуаре необычного оркестра была мелодия «Jingle Bells», «Три белых коня», «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь» и другие легендарные композиции.

Кроме выступления музыкантов и танцев на главной площади города, зрителей развлекательной программы ждал еще один сюрприз. Поздравить жителей Солнечногорска с наступившим Новым годом приехал главный Дед Мороз страны.

После все желающие смогли поучаствовать в интерактивном представлении театра «Балаган». Такие развлекательные программы выходного дня в новогодние праздники проходили в округе ежедневно.

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