10 января 2023, 16:03
Оркестр Дедов Морозов выступил на главной площади Солнечногорска
Духовой оркестр, состоящий из 11 зимних волшебников, выступил в Солнечногорске. На Советской площади музыканты в костюмах Дедов Морозов исполнили известные всем новогодние хиты.
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В репертуаре необычного оркестра была мелодия «Jingle Bells», «Три белых коня», «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь» и другие легендарные композиции.
Кроме выступления музыкантов и танцев на главной площади города, зрителей развлекательной программы ждал еще один сюрприз. Поздравить жителей Солнечногорска с наступившим Новым годом приехал главный Дед Мороз страны.
После все желающие смогли поучаствовать в интерактивном представлении театра «Балаган». Такие развлекательные программы выходного дня в новогодние праздники проходили в округе ежедневно.
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Солнечногорск
Новый год
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