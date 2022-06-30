Оригинальная пастила и пируэты на волнах ожидают жителей и гостей Коломны

Корреспонденты «360» ездят по Подмосковью и ищут самые интересные места для отдыха. Они ведут видеостримы, выкладывают фото в соцсети и мгновенно отвечают на комментарии. В этот раз они решили таким образом протестировать мобильную связь в самых неожиданных местах — на берегу реки, в маленьком музее и на экстремальном спортивном объекте. Интернет не подвел — МТС завершает самую масштабную модернизацию сети в Московском регионе и теперь можно делать в интернете все, что захочешь

В этот раз корреспонденты побывали в Коломне. Любители сладкого останутся в полном восторге от посещения этого города. Вкусов у коломенской пастилы множество, такое лакомство любил сам Достоевский. В усадьбе Сурановых не только дают попробовать пастилу, но и рассказывают о ней, экскурсии очень увлекательные. Коломна — визитная карточка Подмосковья, а коломенская пастила — главный городской десерт и гордость. И, конечно, музей захотел оживить историю: с помощью архивов сотрудникам удалось не просто воссоздать технологию изготовления коломенской пастилы, но и «реконструировать» целую коллекцию исчезнувших вкусов.

При входе в музей можно по-настоящему попасть в атмосферу Российской империи. Там есть небольшой сад, в нем шелестят кринолиновые платья — гости сразу же погружаются в романтику 19 века.

Тем же, кому по душе более активный отдых, есть смысл покататься на вейкборде. Их ждет вейк-парк «На волне». Покорить реку Коломенку не так просто, но желающих очень много. Главное — быть на одной волне с тренером. Есть много развлечений для всех желающих — например, водные лыжи или серфинг. Разгоняться можно до скорости в 30 километров в час. На подстраховке — лодка и параплан.

При этом на протяжении всего путешествия наши корреспонденты оставались с редакцией на связи и делились своими фотографиями в социальных сетях. Связь отличная даже на берегу реки, а самые смелые, как Саша, могут попробовать выложить фото с водного катания и собирать лайки: интернет МТС летает везде.