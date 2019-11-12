Оригинал или подделка. Как выглядит настоящая федоскинская шкатулка?

Федоскинская миниатюра — уникальный народный промысел, который появился в Подмосковье в 18 веке. Но в последнее время участились случаи продажи поддельных изделий. О том, что дешевые сувениры выдают за оригинал, телеканалу «360» сообщили мастера Федоскинской фабрики миниатюрной живописи. Как же отличить оригинальную шкатулку от множества фальшивых копий?

Федоскинская шкатулка — вещь недешевая, чем и пользуются многие продавцы. В одном из магазинов Москвы уверяют, что сотрудничают с фабриками, и все изделия — оригинальные. Глаза разбегаются. А цены на федоскинские шкатулки равнозначны недельному отдыху в Турции.

Источник фото: телеканал «360»

Покупатели редко смогут отличить настоящее изделие от подделки. Зато это смогут сделать эксперты — работники фабрики в Федоскино.

Народный промысел — федоскинская миниатюра — зародился еще в 18 веке. Секреты мастеров передаются из поколения в поколение.

«Если мы заглянем внутрь шкатулочки, то увидим товарный знак, обязательно очень высокое качество отделки. К тому же, она не скрипит, не гремит. На каждой работе мы ставим подпись «Федоскино», год создания, подпись автора и обязательно индивидуальный инвентарный номер», — рассказал директор Федоскинской фабрики миниатюрной живописи Алексей Аверьянов.

Источник фото: телеканал «360»

А вот и вердикт купленному в московском магазине изделию: шкатулка точно поддельная. Внутренняя отделка заставляет желать лучшего.

Но почему федоскинские шкатулки стоят так дорого? В чем секрет их изготовления?

«Техношкола» открылась в Электростали. Там научат программировать и работать с 3D-принтером Подробнее

«Мастер берет лист картона, варит клейстер из муки. Когда нужная для шкатулки форма выбрана, этот картон наматывают на заготовку. После его нужно поместить под пресс, где его зажимают на несколько часов, чтобы клейстер «схватился». Потом заготовка отправляется в сушку на пару недель, пока не созреет.

После того, как созрела навивка, она отправляется в проварку — это специальная емкость, в которой заготовка варится в специальном составе льняного масла. Затем заготовку нужно просушить в печах около двух недель.

Источник фото: телеканал «360»

А расписывают шкатулки в живописном цеху. Федоскинская живопись — непростая: она многослойна, ее называют сквозной. За счет этого изделия выглядят объемными.

На следующем этапе прорисовываются контуры. Работа художника может занимать до двух месяцев, в зависимости от сложности — между каждым слоем необходима просушка. На каждой шкатулке в общей сложности — около 25 слоев. И все это, как и полировка готового изделия — вручную.

Источник фото: телеканал «360»

Фирменный магазин при фабрике — единственное место, где можно купить настоящие федоскинские шкатулки. Гарантийный срок на изделия — 150 лет. Шкатулку за этот срок можно отреставрировать бесплатно. Сюда приносят изделия, которым уже полвека.

Шкатулку из обычного магазина на реставрацию никто не примет. А что же будет с теми, кто сознательно подделывает произведения именитого бренда?

«Речь идет о незаконном использовании товарного знака. В первую очередь, наступит административная ответственность — это штрафы за незаконное использование чужого товарного знака», — пояснил адвокат Андрей Некрасов.

Итак, у нас есть две шкатулки. Одну можно передавать по наследству, другая, скорее всего, сломается и облезет уже через месяц. Так что, если уж вы решили потратить деньги на произведение народного искусства, остерегайтесь подделок.