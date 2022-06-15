Органы власти Подмосковья смогут эвакуировать неправильно припаркованные автомобили

Законопроект о наделении органов власти Подмосковья полномочием эвакуировать неправильно припаркованные автомобили принят Госдумой в первом чтении. Такая практика уже применяется в Москве и Санкт-Петербурге.

Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов рассказал, что неправильная парковка беспокоит многих жителей области. Штрафовать нарушителей могут только сотрудники Госавтоинспекции, но их не хватает, чтобы наказать всех. Полномочия передадут на основании соглашения между ГУВД и Правительством региона. Закинициатива будет рассмотрена во втором чтении.