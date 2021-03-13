Органы опеки в Люберцах устроили в семьи 14 детей-сирот с начала года

С начала 2021 года в подмосковных Люберцах 14 детей-сирот устроили в замещающие семьи. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Подмосковья сообщило РИАМО.

В Московской области насчитывается более четырех тысяч приемных семей. Из них 26 были созданы за первые два месяца 2021 года. Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что в регионе активно работают школы приемных родителей. В них с начала года прошли обучение уже 325 человек. В регионе функционирует 72 таких школы.

«В школе психологи, медики и юристы отвечают на самые актуальные вопросы, помогают подготовиться к родительству. Это совершенно бесплатно и доступно всем желающим взять ребенка в семью», — сообщила Каклюгина.

В Московской области проживают более 23 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения. В приемных и опекунских семьях воспитываются более 15,5 тысячи детей, свыше 7,5 тысячи детей — в семьях усыновителей.

За январь и февраль в Московской области более 250 сирот обрели семью.